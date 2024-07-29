В Нидерландах призвали выгнать Турцию из НАТО

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал выгнать Турцию из НАТО. Соответствующий пост опубликован на странице политика в соцсети X. Газета.Ru

«Эрдоган угрожает вторжением в Израиль. Этот парень совсем спятил», — заявил политик. Вилдерс добавил, что «Турцию нужно выгнать из НАТО». Lenta.ru

28 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может ввести войска в Израиль из-за продолжающейся израильской военной операции в секторе Газа. Ura.Ru