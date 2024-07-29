Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана касательно возможного ввода турецких войск в Израиль, а также высказался о рисках начала полномасштабного вооруженного конфликта между странами.

Ранее на фоне подготовки Израилем военной операции в Ливане Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль точно так же, как в Карабах и Ливию. По его словам, «нет ничего невозможного», Турция должна быть сильной, чтобы «совершить такие шаги».

Полагаю, Эрдоган не собирается реализовывать описанный им сценарий. Израиль – это все-таки не Ливия и не Карабах. В планы Эрдогана вряд ли входит война с государством, у которого, в отличие от Турции, есть ядерное оружие. Характерно, что в своем заявлении политик не упомянул Сирию при том, что турки контролируют примерно двадцать процентов территории этой страны. Вспоминать «сирийский кейс» сейчас не комильфо. Так что его заявление стоит воспринимать, скорее, как пиар, как работу на публику. Вместе с тем сам факт наличия подобной риторики у Эрдогана демонстрирует, насколько взрывоопасная ситуация сложилась на Ближнем Востоке. Сейчас все в регионе ожидают ответа Израиля на атаку «Хезболлы» по Голанским высотам. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Говоря о военном потенциале Турции и Израиля, эксперт отметил, что в целом он сопоставим.

«Турция довольно мощная страна в военном плане - сложно сказать, кто из них сильнее. Если рассматривать мобилизационный ресурс, то, очевидно, у Турции он значительно больше. Численность населения Турции почти в девять раз выше, чем численность населения Израиля. Но, повторю, у Израиля есть ядерное оружие. Официально власти страны этого не подтверждают, но всему миру известно, что в реальности оно есть у Иерусалима. При этом у Турции такого оружия, судя по всему, нет. И в данном случае это ключевое отличие», - подчеркнул специалист.



Глава израильского МИД Исраэль Кац, комментируя заявление Эрдогана, пригрозил турецкому политику судьбой казненного лидера Ирака Саддама Хусейна, напомнил эксперт. Этот ответ израильской стороны специалист назвал «довольно жестким».

«Все это находится в рамках одной парадигмы, согласно которой ситуация на Ближнем Востоке развивается по спирали в сторону ужесточения, в сторону усиления эскалации. И пока этому не видно ни конца, ни края… Если между Израилем и Турцией начнутся боевые действия, то это будет война такого уровня, что она просто «разорвет» Ближний Восток. Эта война не будет похожа ни на противостояние Израиля с ХАМАС или с «Хезболлой», ни даже на его противостояние с Ираном, ведь Израиль и Иран находятся друг от друга достаточно далеко, а Израиль и Турция расположены близко друг у другу. То есть у войск этих стран есть опция соприкоснуться напрямую. И если такая война начнется, то ее последствия будут крайне негативными для всего региона. Это будет крах и для Израиля, и для Турции, особенно если учитывать нынешнее непростое состояние турецкой экономики. Так что я сильно сомневаюсь, что Эрдоган на это пойдет. Но если он решится на конфликт, то, скорее всего, это будет путь к третьей мировой войне», - заключил политолог.



Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что жизнь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершится так же, как жизнь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.