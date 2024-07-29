Байден запланировал внести изменения в конституцию США

Президент США Джо Байден намерен представить предложения по проведению реформы Верховного суда и выступить за ограничение неподсудности президентов с помощью новой поправки в Конституцию страны. Об этом пишет издание Politico.

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Ожидается, что предложение о реформах Верховного суда глава государства представит сегодня. Среди них могут быть ограничение сроков полномочий судей и обязательный кодекс этики.

«Байден также будет настаивать на ограничении иммунитета президентов посредством внесения поправки в Конституцию после того, как Верховный суд постановил, что бывший глава государства Дональд Трамп имеет определенный иммунитет от судебного преследования», - говорится в статье.



Напомним, что Верховный суд ранее принял решение, что действие иммунитета распространяется только на те поступки Трампа, которые он совершил, находясь в официальном статусе президента США. Соответственно, иммунитет не распространяется на любые обвинения, которые не касаются действий Трампа во время исполнения им обязанностей президента.

При этом Апелляционный суд Вашингтона отказал Дональду Трампу в предоставлении неприкосновенности в деле о вмешательстве в президентские выборы, а также организации штурма Капитолия его сторонниками в 2021 году при попытке сорвать утверждение победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдена. Тогда в ходе столкновений погибли четыре человека, несколько десятков получили ранения.