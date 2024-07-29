Илон Маск прокомментировал заявление Камалы Харрис о климате

В своём видеообращении в 2023 году вице-президент США сообщила, что из-за страха перед будущим молодёжь начала задумываться о том, стоит ли заводить детей. По её словам, даже появился термин «климатическое беспокойство». Его уже раскритиковали соперник Харрис Дональд Трамп и претендент на пост нового вице-президента Джей Ди Вэнс. По мнению республиканцев, сложилось «такое ощущение, что эти люди не хотят, чтобы молодые люди заводили семьи».

Своим мнением о сказанном поделился и бизнесмен, хозяин Tesla Илон Маск.