ISW: на параде ВМФ Россия показала, что может создать альянс в противовес НАТО

На недавнем параде Военно-морского флота (ВМФ) России в Санкт-Петербурге был сделан акцент на попытках создания коалиции стран, которая могла бы стать альтернативой НАТО. Президент России Владимир Путин использовал это мероприятие, приуроченное к Дню ВМФ, чтобы продемонстрировать намерение объединить антизападные государства из Азии и Ближнего Востока. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

«Москва использовала празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге, чтобы попытаться сформировать антизападную коалицию стран Азии и Ближнего Востока», — говорится в материале.



Там добавили, что в параде принимали участие военно-морские силы таких стран, как Китай, Алжир и Индия, а всего в мероприятии участвовали представители 31 государства.

Дополнительно, во время парада заместитель министра обороны России Александр Фомин провел встречи с командующими военно-морскими силами Китая и Мьянмы, обсуждая темы сотрудничества. В то же время, в Малайзии глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со своим малайзийским коллегой и достиг договоренности об увеличении взаимодействия двух стран на дипломатическом уровне, заключили в ISW.

28 июля в Санкт-Петербурге прошел Парад по случаю Дня ВМФ, в котором участвовали 20 надводных кораблей, одна подводная лодка, четыре парусных судна и более 2,5 тысяч военнослужащих. Также на мероприятии присутствовали иностранные моряки: из Китая на эсминце «Цзяо Цзуо», из Алжира на учебном корабле «Суммам» и из Индии на фрегате «Табар».