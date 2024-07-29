В Израиле ответили Турции на слова о Нетаньяху и Гитлере

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сравнил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с казненным лидером Ирака Саддамом Хусейном. Об этом пишет издание Times of Israel.

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«Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему просто следует вспомнить, что там произошло и чем это закончилось», - написал Кац в соцсети X.



Напомним, что в марте 2003 года американцы и их союзники начали военную операцию «Иракская свобода» под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения. Активные боевые действия завершились меньше чем за месяц взятием Багдада и свержением президента Саддама Хусейна. Иракский лидер вынужден был скрываться, но в итоге был найден и после судебного процесса казнен 30 декабря 2006 года.

Нетаньяху пообещали участь Гитлера

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее предупредил, что Анкара может «войти» в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах». А министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ответственным за происходящее в секторе Газа, где операция израильских военных сопровождается масштабными разрушениями и гибелью мирных жителей, и предрек ему судьбу «геноцидального Адольфа Гитлера».