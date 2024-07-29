КНДР может использовать ядерное оружие перед выборами в США

КНДР может провести испытания ядерного оружия незадолго перед президентскими выборами в США или сразу после них. Как сообщает Bloomberg, об этом заявил глава Минобороны Южной Кореи Син Вон Сик.

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По словам министра, власти Северной Кореи «завершили приготовления к проведению» испытаний. Син Вон Сик считает, что таким образом Пхеньян планирует «усилить свое влияние» на Вашингтон.

Ранее глава южнокорейского Минобороны заявлял, что КНДР находится на финальной стадии разработки собственного тактического ядерного оружия. При этом сейчас у военных нет подтверждений его развертывания. Он подчеркивал, что северокорейское ядерное оружие является общей угрозой для Южной Кореи и Японии, а ее носители позволяют наносить удары по американским военным базам в регионе.

Осенью глава КНДР Ким Чен Ын заявлял, что Северной Корее необходимо модернизировать свои ядерные силы и нарастить производство ядерного оружия. По его словам, это нужно для сдерживания в условиях угрозы развязывания ядерной войны против государства.