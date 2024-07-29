Кандидат в президенты США Дональд Трамп в течение 10 дней может заменить своего напарника по предвыборной гонке, сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса, которого он выбрал на пост вице-президента. Об этом заявил представитель Республиканской партии из Нью-Йорка Чак Шумер, пишет News Week.

15 июля на съезде Республиканской партии Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты. Кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стал сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, резко выступающий против помощи Украине. Он неоднократно заявлял, что в интересах США признать, что Киеву придется смириться с потерей части территорий.

При этом Джей Ди Вэнс был негативно встречен в прессе, благодаря своим резким высказываниям. И Чак Шумер уверен, что Трамп может задуматься о его замене, так как каждый день узнает, что тот совершил что-то «более экстремальное, странное, эксцентричное».

Трамп назвал кандидата в вице-президенты

Однако представитель Трампа Стивен Чунг подчеркнул, что Трамп считает свой выбор верным и уверен, что они с Вэнсом – «идеальная команда, чтобы вернуть себе Белый дом».

Ранее кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что в случае победы Трампа на выборах Америка перестанет давать деньги союзникам по НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства. Трамп требует, чтобы все члены альянса повысили свои расходы на оборону до двух процентов ВВП. По словам Вэнса, в случае победы Трампа союзники США «разделят бремя обеспечения мира во всем мире».