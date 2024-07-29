Лукашенко сообщил о скором визите премьера Госсовета Китая в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о скором визите в страну премьера Госсовета Китайской Народной Республики (КНР) Ли Цян, передает ТАСС.

«Заявлен ряд важнейших визитов в Беларусь. Скоро, как вы знаете, к нам прибудет премьер Госсовета КНР Ли Цян», — рассказал белорусский лидер.



По его словам, вице-премьер Белоруссии Николай Снопков на встрече расскажет о выработке переговорной позиции Минска и Пекина. Лукашенко добавил, что визит Ли Цян обсуждался между ним и Си Цзиньпином на встрече в Астане 4 июля.

Ранее Лукашенко заявил, что планирует в конце года посетить с визитом Пакистан. Белорусский лидер вспомнил, как на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который пригласил его в свою страну. Лукашенко рассказал, что к концу года нужно подготовить наработки для этой встречи.