Ситуация в энергетике Украины является настолько тяжелой, что жителям страны во время нового отопительного сезона следует готовиться к «графикам включения» электроэнергии, а не ее отключения. Как сообщает ТАСС, об этом заявил мэр Днепра (ранее — Днепропетровск) Борис Филатов.

По его словам, это «базовые вещи», поскольку в любом случае во время отопительного сезона будет расти энергопотребление. Филатов подчеркнул, что при отсутствии электричества не будет и водоснабжения, а удержать критическую инфраструктуру крупного города на одних лишь генераторах невозможно: они потребуют слишком большого количества топлива. Кроме того, для их обслуживания потребуется персонал, которого не хватает на фоне мобилизации и демографического кризиса.

Ранее украинские власти заявляли, что в последнее время энергосистема страны лишилась 50% мощностей генерации. В частности, уничтожены порядка 80% тепловой и треть гидрогенерации. Украине приходится импортировать электроэнергию из других стран — за июнь закупить пришлось больше, чем за весь 2023 год.

В "Укрэнерго" сообщили о планах по закупке энергии у еще не построенных электростанций

В связи с этим в стране уже больше месяца действуют графики отключения света. Перерывы в подаче энергии потребителям могут длиться от 8 до 12 часов и дольше.