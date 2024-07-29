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«Успех Трампа «любой ценой»

Клан Трампов за несколько десятилетий прошел путь «от семейного бизнеса до центра власти» и, благодаря таланту Дональда Трампа, которому всегда удавались самопрезентации, никто не может поверить, что этой империи может угрожать банкротство. Об этом пишет немецкое издание ZDF.

«В течение многих лет Дональд настолько успешно раздувал имя Трампа, что почти никто не замечал, насколько плохо идут дела. К тому времени, когда он подал заявление о банкротстве в начале 1990-х годов, бренд «Трамп» уже был «слишком велик, чтобы потерпеть неудачу»», - заметили журналисты.



По их словам, после того, как Трамп сумел выиграть выборы президента США, он еще больше усилил влияние семьи и сейчас кажется, что его клан сможет преодолеть почти все неудачи, включая обвинительные приговоры и покушение на убийство.

Кто устроит Путина на посту президента США?

Президент России Владимир Путин, вопреки убеждению американских разведывательных служб, предпочел бы видеть новым главой Белого дома вице-президента Камалу Харрис, а не бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявила в статье для сайта Fox News экс-сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны США, специализирующаяся на России Ребека Коффлер.

По ее словам, в России Камалу Харрис оценивают как «неумную и некомпетентную», а также легко поддающуюся влиянию. При этом ожидается, что Харрис будет продолжать политику нынешнего президента США Джо Байдена, который «заставил Америку нести бремя финансирования Украины». В свою очередь Дональд Трамп во время своего президентства «проводил жесткую антироссийскую политику и принимал меры по противодействию Москве», что вызывает в России опасения по поводу его возможного возвращения в Белый дом.

«Выбор Зеленского: либо переговоры, либо смерть»

Резкое изменение риторики Владимира Зеленского, заявившего о готовности перейти к политическому урегулированию конфликта с Россией, вызвано его боязнью краха Украины и смерти. Такое мнение в интервью Dialogue Works высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, у России нет политических потрясений внутри страны, нет таких огромных потерь как на Украине, и отмечаются успехи на фронте. При этом для Зеленского выбор вариантов резко ограничен, что заставляет его говорить о переговорах.

«Либо это, либо смерть. Да, он пытается прийти к политическому урегулированию. Но я не думаю, что здесь есть, что обсуждать. Урегулирование простое - капитуляция», - констатировал эксперт.



«Пока не стало слишком поздно»: рост российского влияния в Латинский Америке

Россия постепенно наращивает присутствие в Латинской Америке, формируя образ Вашингтона как основополагающей причины всех бед региона - и это работает, рассказали опрошенные National Review эксперты.

Они обратили внимание на то, что Москва поддерживает левые правительства в странах Латинской Америке, продвигая концепцию многополярного мира. При этом наблюдается рост российского влияния на Кубе, в Венесуэле и Никарагуя, а размещение российских кораблей и подводных лодок в Карибском море следует рассматривать как «взвешенный ответ на разрешение Украине бить западным оружием по целям в России». «В стратегических интересах Соединенных Штатов и демократического мира уделять больше внимания Латинской Америке - пока не стало слишком поздно», - подчеркивается в статье.

«Олимпиада в Париже - триумф новой западной идеологии»

Церемония открытия Олимпиады в Париже, которая, по мнению организаторов должна была символизировать «празднование самой жизни», обернулась оскорблением чувств верующих и триумфом западной идеологии «пробуждения». Такое мнение высказал главный политический обозреватель британского Spiked и автор книги «Манифест еретика: крамольные очерки» Брендан О'Нил.

По мнению автора, происходящее на открытии Игр в Париже было больше похоже на песенный конкурс «Евровидение», чем на соревнования, призванные объединить народы и проходящие под лозунгом «Быстрее, выше, сильнее». При этом отсылка к «Тайной вечере»Леонардо Да Винчи в исполнении трансвеститов* вызвала гнев христиан.

«Но было бы ошибкой считать зрелище, мокрое и неловкое, антирелигиозным. Ибо на самом деле это был триумф новой религии — «пробудизма». Поэтому очень показательно, что Франция на глазах у всего мира заменила Христа и его учеников гомосексуалистами* и трансвеститами*», - констатировал он.



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