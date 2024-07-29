Стало известно, о чем договорились Путин и Лукашенко

Российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время встречи на Валааме договорились закрыть все проблемные вопросы к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, который должен состояться осенью. Речь идет о вопросах как по линии советов безопасности, так и по темам правительства.

«С президентом [Путиным] мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы — и по линии Совбезов, и по темам правительства», — передает БелТА слова белорусского политика.



Ранее сообщалось, что лидеры двух стран встретились на острове Валаам в Карелии. Президент Белоруссии находится с рабочим визитом в РФ.