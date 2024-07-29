Дипломатический скандал вспыхнул между Варшавой и Будапештом после выступления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в румынском городе Бэиле-Тушнад. Об этом сообщило румынское агентство News.ro.

Издание пишет, что 27 июля Орбан в ходе выступления обвинил польские власти в лицемерии. По его словам, Варшава упрекает другие страны в связях с Москвой, а сама косвенно продолжает их сохранять.

В ответ замминистра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что Орбан сам ведет дела с Россией и вообще "находится на периферии международного сообщества - как в Евросоюзе, так и в НАТО". Также он назвал политику Будапешта "антиевропейской, антиукраинской и антипольской".

"Это было нападение и на Польшу, и на США, и на Евросоюз, и на НАТО", - описал Бартошевский слова венгерского лидера.



Чиновнику ответил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Такая реакция доказывает справедливость венгерской поговорки: правда ранит", - заявил глава венгерской дипломатии.



По его словам, Будапешт долго терпел вызывающее поведение и лицемерие нынешнего польского правительства, чтобы сохранить польско-венгерское сотрудничество, "но теперь стакан полон".

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Сийярто также добавил, что российская нефть жизненно необходима для Венгрии, при этом ее закупают в РФ и польские компании.