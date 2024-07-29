В НАТО сделали неожиданное заявление о помощи Украине при избрании Трампа

Европейские члены НАТО могут убедить советников кандидата в президенты США Дональда Трампа не навязывать России и Украине мирное соглашение. Об этом сообщает европейская редакция издания Politico.

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В публикации отмечается, что члены НАТО могут придумать формулу, по которой США откажется от военной поддержки Украины, но не будет пытаться достигнуть мирного соглашения между Киевом и Москвой. Передачу оружия возьмут на себя европейские страны «с некоторыми условиями нацеливания».

«Но, по крайней мере, плохая сделка с Трампом может отсрочить худшую сделку с президентом России Владимиром Путиным», — пишет Politico, отмечая, что такой вариант не понравится Владимиру Зеленскому.



При этом расходы на оборону европейских членов НАТО растут. В частности, в Великобритании их собираются увеличить до 2,5% ВВП, а в Польше — до 5% в 2025 году.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео высказал мнение, что в случае победы Трамп может предложить Украине программу ленд-лиза на 500 млрд долларов с целью роста поставок оружия. Он считает, что это поможет снять все ограничения на виды оружия, которые может использовать Киев.