Глава МИД Австрии Александр Шалленберг в эфире телеканала ORF выступил против того, чтобы «рушить все мосты» с Россией. RT на русском

«Нельзя рушить все мосты. Так мы бы выдавали желаемое за действительное. Во внешней политике нельзя игнорировать и блокировать. Я реалист и должен воспринимать реальность такой, какой она является. И Россия её часть», — заявил он. По словам Шалленберга, существуют каналы переговоров с Россией. В связи с этим важную роль может также играть платформа ОБСЕ, считает он. ТАСС

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила о стремлении Запада, особенно Лондона и Вашингтона, через Украину подорвать энергетическое сотрудничество России с Европой. Lenta.ru