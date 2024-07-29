Глава МИД Австрии выступил против того, чтобы «рушить все мосты» с Россией

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг в эфире телеканала ORF выступил против того, чтобы «рушить все мосты» с Россией.

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«Нельзя рушить все мосты. Так мы бы выдавали желаемое за действительное. Во внешней политике нельзя игнорировать и блокировать. Я реалист и должен воспринимать реальность такой, какой она является. И Россия её часть», — цитирует его ТАСС.



Дипломат отметил, что есть каналы переговоров с Россией, однако, по его мнению, Москва не показала готовности к серьёзному диалогу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила о стремлении Запада, особенно Лондона и Вашингтона, через Украину подорвать энергетическое сотрудничество России с Европой.