В ЕС сделали заявление по итогам выборов в Венесуэле

Результаты президентских выборов в Венесуэле, в итогам которых победу одержал президент Николас Мадуро, нужно уважать. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

"Народ Венесуэлы мирно и большим числом проголосовал по вопросу будущего своей страны. Их волю необходимо уважать", - подчеркнул он.



По словам Борреля, обеспечение прозрачности электорального процесса в Венесуэле, а также детального подсчета голосов в ходе выборов имеют "жизненно важное" значение для страны.

До этого венесуэльская оппозиция сочла, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес, кандидат от правых сил.

Оппозиция не признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле

Кроме того, Аргентина не признала победы Мадуро на выборах. По словам президента Хавьера Милея, данные свидетельствуют о якобы "сокрушительной" победе оппозиции Мадуро. Президент Аргентины в этой связи добавил, что его страна "не признает очередной обман".

В Чили пока воздержались от признания результатов выборов в Венесуэле. А госсекретарь США Энтони Бликен заявил, что у Вашингтона есть опасения, что выборы в Венесуэле не отражают волю народа.