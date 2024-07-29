В ЕС сделали заявление по итогам выборов в Венесуэле

Результаты президентских выборов в Венесуэле, в итогам которых победу одержал президент Николас Мадуро, нужно уважать. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
"Народ Венесуэлы мирно и большим числом проголосовал по вопросу будущего своей страны. Их волю необходимо уважать", - подчеркнул он.
По словам Борреля, обеспечение прозрачности электорального процесса в Венесуэле, а также детального подсчета голосов в ходе выборов имеют "жизненно важное" значение для страны.
До этого венесуэльская оппозиция сочла, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес, кандидат от правых сил.
Оппозиция не признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Кроме того, Аргентина не признала победы Мадуро на выборах. По словам президента Хавьера Милея, данные свидетельствуют о якобы "сокрушительной" победе оппозиции Мадуро. Президент Аргентины в этой связи добавил, что его страна "не признает очередной обман".
В Чили пока воздержались от признания результатов выборов в Венесуэле. А госсекретарь США Энтони Бликен заявил, что у Вашингтона есть опасения, что выборы в Венесуэле не отражают волю народа.