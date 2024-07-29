Несколько латиноамериканских стран отказались признать победу Мадуро на выборах

Многие отмечают, что президентские выборы в Венесуэле прошли организованно и транспарентно и заслуживают доверия.

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Как считает, например, посол России в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров, избрание действующего президента Николаса Мадуро будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета его администрации на международной арене, а также упрочению позиций Венесуэлы в многополярном мире. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Однако три латиноамериканских страны - Аргентина, Перу и Коста-Рика - отказались признавать победу действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К примеру, аргентинский лидер Хавьер Милей в соцсети X (бывшая сеть Twitter, заблокированная в РФ) написал, что "данные свидетельствуют о победе оппозиции". Какие данные, Милей не написал, поскольку это заявление сделал до официального объявления итогов голосования в Венесуэле.

Ему вторит министр иностранных дел Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа, заявивший, что "категорически осуждает совокупность нарушений… со стороны правительства Венесуэлы" и утверждает, почему-то от имени всего Перу, что страна "не примет нарушений в отношении народной воли венесуэльцев".

В Коста-Рике опубликовали заявление президента Родриго Чавеса, в котором говорится, что власти республики также категорически отвергают провозглашение Николаса Мадуро президентом Венесуэлы.

Выборы президента Венесуэлы состоялись в минувшее воскресенье. Восемь стран - Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай - выпустили заявление с требованием прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. В Венесуэле расценили его как вмешательство в выборы.

Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо назвал утром в понедельник в интервью РИА Новости первые данные после подсчета 80% голосов.

За Мадуро высказались 5 150 092 избирателя (51,2%), а за его главного соперника, кандидата от крайне правых Эдмундо Гонсалеса - 4 445 978 избирателей (44,2%). За остальных участников выборов проголосовали в целом 4,6% избирателей.