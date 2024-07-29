Жизнь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершится так же, как жизнь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в соцсети X, назвав политика ответственным за происходящее в секторе Газа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может «войти» в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. В ответ на это глава израильского МИД Исраэль Кац сказал, что турецкий президент следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль, однако ему следует помнить о его судьбе.

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Комментируя слова Эрдогана Фидан заявил, что турецкий президент стал «голосом совести человечества», который «международные сионистские круги, в первую очередь Израиль», пытаются заглушить.

«Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты. Человечество будет на стороне палестинцев, вы не уничтожите их», — добавил министр.



Публикации с осуждением Израиля и слов Каца опубликовали по меньшей мере еще шесть министров кабмина Турции.