Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США и Европу в пособничестве нацистскому режиму в период с 1933 по 1940 год. Он также указал на то, что именно Россия победила армию Гитлера.

«Когда появился Гитлер со всей его расистской, опустошительной идеологией, они возложили на Гитлера надежды на вторжение в Советский Союз. Советский Союз становился великой экономической, социальной, культурной и политической державой мира. Показатели развития Советского Союза свели бы вас с ума», – указал президент Венесуэлы.



Николас Мадуро подчеркнул, что в 1930-е годы СССР становился образцом для подражания во всем мире. Он отметил, что в Музее революции в Москве можно увидеть показатели развития человеческого потенциала, которые были достигнуты Советским Союзом.

Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы

Президент Венесуэлы обвинил элиты США и Европы в прямой поддержке нацистского режима, указав на участие деда Джорджа Буша – младшего в бизнесе и инвестициях нацистской партии. Он подчеркнул, что именно Советский Союз разгромил нацистскую армию, освободил евреев из концентрационных лагерей и взял Берлин.

Как ранее писал 360.ru, Николас Мадуро назвал ответственных за срыв переговоров между Киевом и Москвой. Он также отметил, что Запад решил произвести интервенцию и поразить Россию.