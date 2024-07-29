Некоторые союзники США по НАТО могут отказаться от поддержки Украины в случае прихода к власти в Соединенных Штатах экс-президента Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

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«Если Трамп вернется в Белый дом, Великобритания и другие европейские члены НАТО могут оказаться перед сложным выбором: либо принять принудительное урегулирование в пользу России, либо поддержать [президента Украины Владимира] Зеленского, отвергнув такую сделку», — говорится в сообщении издания.



Отмечается, что при последнем сценарии Трамп может «пресечь инакомыслие» и отозвать гарантии обороны со стороны США у союзников.

Такое развитие событий, пишет газета, «разделит и ослабит НАТО». В этой связи «некоторые союзники могут отказаться от конфронтации с президентом России Владимиром Путиным и прекратить поддержку Украины».

До этого британский эксперт заявил, что власти Украины понимают неизбежность поражения в конфликте с Россией, однако не могут с этим смириться.

Меркурис счел, что из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте Киев начал действовать более противоречиво. Как будто разные ведомства в правительстве страны обрели самостоятельность и перестали следовать единой политике, добавил эксперт.