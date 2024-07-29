Чили не признает результаты выборов в Венесуэле

Чили подождет мнения международных наблюдателей и пока воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле. Об этом заявил глава МИД страны Альберто ван Клаверен, пишет РИА Новости.

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«В связи с ситуацией в Венесуэле мы верим, что важно подождать мнения международных наблюдателей, а также проверки всех актов, которые должны быть проанализированы оппозицией. Мы воздержимся от признания непроверенных результатов», - написал он в соцсети X.



В свою очередь президент Чили Габриэль Борич заметил, что «сложно верить» результатам, которые публикует «режим Николаса Мадуро», и призвал обеспечить «полную прозрачность проверки протоколов», сообщает ТАСС.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. В них принял участие как действующий президент Николас Мадуро, так и кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо заявил, что по итогам обработки 80% протоколов Николас Мадуро побеждает на выборах, набрав 51,2% голосов. В свою очередь издание La República привело заявление оппозиции о том, что более 400 избирательных участков отказываются передать протоколы наблюдателям.