США отреагировали на итоги выборов в Венесуэле

Власти США имеют "серьезные опасения", что объявленные венесуэльскими властями результаты выборов президента "не отражают волю народа".

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран - членов Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который входят Австралия, Индия, США и Япония.

"Мы видели заявление венесуэльской избирательной комиссии. У нас есть серьезные опасения, что объявленные результаты не отражают волю или голоса венесуэльского народа", - сказал он.



Согласно бюллетеню Национального избирательного совета Венесуэлы после подсчета 80% протоколов, 51,2% избирателей поддержали Николаса Мадуро.