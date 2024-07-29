Маск предположил, что Google вмешивается в выборы президента США

Американский предприниматель Илон Маск предположил, что компания Google вмешивается в выборы президента США.

Об этом он написал в соцсети X.

«У Google стоит блокировка на (поисковый запрос — RT.) президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении.



Кроме того, Маск подчеркнул, что Google навлекут на себя серьёзные проблемы, если они действительно занимаются вмешательством в президентские выборы.

Ранее из автозаполнения Google пропал запрос «попытка убийства Трампа».

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Также Маск ответил на обвинения американского лидера Джо Байдена в попытках купить президентские выборы.