Маск предположил, что Google вмешивается в выборы президента США
Американский предприниматель Илон Маск предположил, что компания Google вмешивается в выборы президента США.
Об этом он написал в соцсети X.
«У Google стоит блокировка на (поисковый запрос — RT.) президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении.
Кроме того, Маск подчеркнул, что Google навлекут на себя серьёзные проблемы, если они действительно занимаются вмешательством в президентские выборы.
Ранее из автозаполнения Google пропал запрос «попытка убийства Трампа».
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Также Маск ответил на обвинения американского лидера Джо Байдена в попытках купить президентские выборы.