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СМИ: во Франции работают над сдерживанием вируса денге во время Олимпиады

Во Франции идет работы над тем, чтобы сдержать рост заражения вирусом денге во время Олимпийских игр в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на Wired.

В стране за первые четыре месяца зафиксировали 2 166 случаев заражения вирусом. Поскольку лихорадка денге и корь уже стали проблемой в Париже, власти думают над тем, как ограничить потенциальную возможность превращения Игр в событие, способствующее большому распространению вируса.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.

Путин готовится ко встрече с новым президентом Ирана на саммите БРИКС в октябре

Российский президент Владимир Путин готовится к встрече с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает ТАСС.

Это произойдет на саммите БРИКС в Казани в октябре. У иранской стороны есть действующее приглашение.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписание которого должно состояться в скором времени.

Представитель РФ заявил, что Сальвадор может попросить о принятии его в БРИКС

Сальвадор изучает возможность вступления в БРИКС, сообщает ТАСС.

Страна может подать заявку на присоединение к организации. Сальвадор заинтересован в привлечении иностранных инвестиций, в первую очередь со стороны стран БРИКС.

ЕАЭС тоже интересует страну, но на данном моменте сальвадорские власти не готовы в него включиться, хотя рассматривают такую возможность.

Штаб Мадуро заявил о его победе на выборах

Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о его победе на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

При этом там призвали дождаться официальных цифр Национального избирательного совета. В штабе поблагодарили граждан за голосование.

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его страна не признает победу Мадуро, так как считает лидером по итогам голосования оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.

Красносельский заявил, что Приднестровье не намерено интегрироваться в ЕС

Приднестровье не меняло своих ориентиров и не намерено интегрироваться в Евросоюз вместе с Молдавией, сообщает ТАСС.

Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский, комментируя референдум о вступлении в ЕС, который по предложению молдавского президента Майи Санду пройдет 20 октября вместе с президентскими выборами.

Ранее вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Кристина Герасимов признала, что в Евросоюз республику пригласили как унитарное государство и для вступления в сообщество необходимо решить приднестровскую проблему.