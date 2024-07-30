МИД Израиля призвал исключить Турцию из НАТО после угроз Эрдогана

В Израиле призвали исключить Турецкую Республику из состава Североатлантического альянса, такое заявление последовало после угроз со стороны президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, он сделал заявление о готовности «войти в Израиль».

Как сообщила газета The Jerusalem Post, министр иностранных дел Исраэль Кац поручил главам дипломатических представительств Израиля в странах НАТО начать контакты с целью осудить Турцию и потребовать ее исключения из блока.

«В свете угроз турецкого президента Эрдогана вторгнуться в Израиль и его опасной риторики министр иностранных дел Исраэль Кац дал дипломатам указания срочно вступить в контакт со всеми членами НАТО, призывая осудить Турцию и требуя ее исключения из регионального альянса», - процитировало СМИ заявление израильского МИД.

Накануне во время заседания в штаб-квартире правящей партии в провинции Ризе Эрдоган заявил, что его страна «может войти в Израиль». Он вспомнил участие его страны в ливийском конфликте, а также в нагорно-карабахском, пригрозив, что список может пополниться и палестино-израильским.

Вслед за этим последовал ответ МИД Израиля: отвечая на выпад Эрдогана, Кац напомнил ему о судьбе иракского лидера Саддама Хуссейна. Он призвал его «вспомнить, что там, в Ираке, произошло и чем все это кончилось».