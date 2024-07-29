В Приднестровье оценили деятельность российских миротворцев

Российские миротворцы, размещенные в Приднестровье, гарантируют мир и продолжение переговоров с Молдавией. Об этом заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью ТАСС.

«32 года продолжается совместная миротворческая миссия России, Приднестровья и Молдовы, благодаря которой сохраняется мир и покой на берегах Днестра. Мы, приднестровцы, за продолжение действующей миротворческой операции, так как она гарантирует мир и развитие переговорного процесса», — сказал он.



Красносельский также подчеркнул, что большинство жителей Молдавии не против присутствия российских военных на территории ПМР. По его словам, некоторые политики выступают против этого, но они не выражают волю граждан. Он добавил, что ввод миротворческого контингента на территорию непризнанной республики в 1992 году помог сохранить десятки тысяч жизней жителей Приднестровья и Молдавии.

В начале июля Молдавия отклонила декларацию об урегулировании отношений, предложенную непризнанной ПМР. Главы Приднестровья отметил, что позиция молдавских властей, отвергающих подписание документа о мире, непонятна.