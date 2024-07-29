Аргентина не признала победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы

Милей: Аргентина не признает победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы
Аргентинский лидер Хавьер Милей заявил, что Аргентина не признает победу кандидата и действующего президента Николаса Мадуро на выборах в Венесуэле.
Об этом он написал в соцсети X, передаёт ТАСС.
Штаб Мадуро сообщил о его победе на выборах президента Венесуэлы
«Аргентина не признает очередной обман и надеется, что вооружённые силы на этот раз защитят демократию и волю народа», — сказал Милей.
Ранее штаб Мадуро заявил о его победе на выборах президента Венесуэлы.
В феврале Мадуро назвал Милея бандитом.