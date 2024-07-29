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Милей: Аргентина не признает победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы

Аргентинский лидер Хавьер Милей заявил, что Аргентина не признает победу кандидата и действующего президента Николаса Мадуро на выборах в Венесуэле.

Аргентина не признала победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы
© ТАСС

Об этом он написал в соцсети X, передаёт ТАСС.

Штаб Мадуро сообщил о его победе на выборах президента Венесуэлы

«Аргентина не признает очередной обман и надеется, что вооружённые силы на этот раз защитят демократию и волю народа», — сказал Милей.

Ранее штаб Мадуро заявил о его победе на выборах президента Венесуэлы.

В феврале Мадуро назвал Милея бандитом.

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Николас Мадуро