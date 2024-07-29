Депутат верхней палаты парламента Японии направился в Россию

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию, где намерен встретиться с представителями МИД и Росрыболовства, чтобы попросить возобновить промысел морской капусты у острова Сигнальный, а также посещение могил предков бывшими японскими жителями южной части Курил. Об этом ТАСС сообщили в офисе депутата.

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"Он намерен попросить о возобновлении посещения могил, а также о возобновлении промысла морской капусты у острова Кайгара (Сигнальный)", - сказали там. Касательно запланированных встреч представитель офиса депутата отметил, что на данный момент это еще не решено, однако Судзуки намерен встретиться с представителями МИД и Росрыболовства. Как ожидается, визит продлится до 31 июля, а в Японию депутат вернется 1 августа.



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Связи с Россией

Судзуки известен своими связями с Россией. Он, в частности, консультировал по вопросам отношений с РФ Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу в период, когда они занимали пост премьер-министра. Судзуки неоднократно осуждал позицию нынешнего правительства Японии по Украине и заявлял, что Токио чрезмерно следует в этом вопросе за политикой США.

В октябре 2023 года он посетил Россию, став первым японским депутатом, побывавшим в РФ после начала российской спецоперации на Украине. Поездка без соответствующего уведомления и комментарии российским СМИ вызвали критику со стороны партии "Общество обновления Японии", членом которой он являлся. В результате Судзуки покинул ее, объяснив это разногласиями по вопросам отношений с Россией.

Промысел у Сигнального

МИД РФ 12 июля сообщил, что Россия с 15 июля приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды из-за инцидента с маяком. Как отмечалось, японская сторона по дипломатическим каналам в Москве и Токио запросила информацию в связи с "отключением света" на маяке, расположенном на данном острове, и "потребовала" возобновить его стабильную работу. В МИД добавили, что российская сторона "в интересах предотвращения возможных инцидентов" решила приостановить японский промысел в районе острова до "завершения планируемых ремонтно-профилактических работ на маяке".

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине Россия прекратила консультации с Японией по вопросу мирного договора. Москва также вышла из переговоров с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление для Японии действия статуса партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.