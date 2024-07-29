Австралия заявила о самой сложной ситуации в АТР за последние десятилетия

Регион Индийского и Тихого океанов сталкивается с самой сложной ситуацией за последние десятилетия. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в Токио на встрече глав внешнеполитических ведомств стран - членов Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, QUAD), в который входят Австралия, Индия, США и Япония.

"Мы все знаем, что наш регион и наш мир претерпевают изменения. Мы все понимаем, что мы сталкиваемся с самыми сложными обстоятельствами в нашем регионе за последние десятилетия", - сказала Вонг, отметив необходимость совместной работы в рамках QUAD, чтобы "вместе формировать этот период перемен".



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Как ожидается, во время переговоров стороны затронут вопросы сотрудничества в области безопасности на море и в киберпространстве, а также обсудят конфликты на Украине и в секторе Газа. В совместном заявлении, по данным агентства Kyodo, будет содержаться формулировка об осуждении "милитаризации, принудительных и угрожающих действий в Южно-Китайском море".

Как отмечает агентство, с помощью сотрудничества в рамках QUAD Япония пытается усилить сдерживание Китая, активизирующего свои действия на море.

По данным телеканала NHK, стороны обсудят также оказание помощи третьим странам в области кибербезопасности и развития коммуникационных сетей. Среди возможных получателей такой помощи называются Филиппины и Палау.