Правительство нового премьер-министра Эстонии Кристена Михала захотело отобрать деньги у бедных из-за слишком слабого вклада в экономику. Об этом написало издание Postimees.

Такое решение недальновидно, оно приведет к замедлению темпов роста экономики, а также к ускорению инфляции, обратили внимание опрошенные изданием эксперты.

Также правительсвтво запланировало обсуждения ввести общий чрезвычайный подоходный налог на армию в 2%. Выплачивать его будут все без исключения. По подсчетам аналитиков, такая инициатива может лишить эстонских пенсионеров до одной пенсии в год.

Ранее европейских дипломатов призвали к бережливости, сообщила газета Financial Times. Это сделали после того, как послы превысили согласованные лимиты расходов (сумму сократили на 43 млн евро).