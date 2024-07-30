Трамп обвинил ОПЕК в попытке снизить цены на нефть из-за Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил страны ОПЕК в том, что они якобы пытаются снизить цены на нефть в надежде на то, что выиграет его конкурентка на выборах Камала Харрис.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Страны ОПЕК делают всё возможное, чтобы сбить цены на нефть в надежде, что безумная Камала Харрис победит. Тогда они действительно пожнут неплохие плоды! Она станет катастрофой для США!» — цитирует Трампа РИА Новости.



Ранее президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отметили важность продолжения координации в ОПЕК+ для стабильности на рынке энергоносителей.

Также американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что идеология Харрис предполагает вымирание человечества.