Маск обвинил Харрис в желании уничтожить человечество

Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что идеология вице-президента США Камалы Харрис предполагает вымирание человечества.

Об этом он написал в соцсети X.

«Естественным продолжением её философии стал бы фактический холокост всего человечества!» — говорится в сообщении.



Таким образом, предприниматель прокомментировал заявление Харрис во время мероприятия в штате Пенсильвания в прошлом году, где она обратила внимание на беспокойство молодых американцев по поводу изменения климата.

По словам Харрис, эта глобальная проблема заставляет молодёжь сомневаться в самой возможности создать семью и вырастить ребёнка.

«Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине — «тревожность из-за климата»... Это страх перед будущим и неизвестностью — есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома», — заявила тогда политик.



Ранее кандидат в президенты Соединённых Штатов Дональд Трамп отметил, что, став президентом, Харрис втянет США в третью мировую войну.

Также он заявил, что у Харрис низкий уровень IQ.