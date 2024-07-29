Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Теофил Бартошевский предложил Венгрии выйти из Евросоюза и НАТО. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

Так дипломат отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в случае победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа ЕС придется нести ответственность за последствия поддержки войны в Украине.

«Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо к ней относятся. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика Венгрии», — заявил Бартошевский.



Венгрия является главным противником поставок вооружения Украине и блокирует любые инициативы, на которые в состоянии повлиять. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал поведение Будапешта постыдным и призвал к обсуждению, «что делать с председательством Венгрии в Совете ЕС в ближайшие несколько месяцев». В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предложила задуматься об исключении Венгрии из Евросоюза.