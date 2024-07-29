Во Франции работают над сдерживанием вируса денге во время Олимпиады

Во Франции осуществляется работа над тем, чтобы сдержать рост заражения вирусом денге во время проведения Олимпийских игр в Париже, сообщает издание Wired.

© РИА Новости

В стране с 1 января по 30 апреля медики зафиксировали 2 тысячи 166 случаев заражения. Власти в период Игр готовятся принять более 15 млн гостей. Так как лихорадка денге и корь уже стали проблемой в Париже, чиновники думают над тем, как ограничить потенциальную возможность превращения Олимпиады в событие, способствующее большому распространению вируса.

«Ограничить риск эпидемии лихорадки денге очень сложно», — объясняет Анна-Белла Файлу, врач-энтомолог, работающая в Институте Пастера в Париже.



По ее словам, вирус передается от человека к человеку комарами, во Франции виновником является инвазивный тигровый комар Aedes albopictus. Насекомое становится все более серьезной проблемой, а жаркое лето в Европе создает условия для процветания этого вида.

У большинства инфекция протекает бессимптомно или вызывает легкие лихорадочные симптомы, у других болезнь становится более тяжелой и может привести к летальному исходу. Специального лечения от вируса не существует, и лишь немногие европейцы обладают иммунитетом от предыдущего заражения. Вакцины стали доступны только в последние несколько лет и предлагаются в небольшом количестве стран с высоким уровнем распространения.