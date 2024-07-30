Турция пригрозила войти в Израиль. Решится ли Эрдоган на войну?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю военной интервенцией из-за его политики в секторе Газа. Он допустил, что республика может войти в еврейскую страну, «так же как зашла в свое время в Ливию и Карабах». Глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац сравнил Эрдогана с бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном и предрек ему такую же судьбу. В МИД Турции, в свою очередь, сравнили премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с Гитлером. Перерастет ли словесный скандал в реальный вооруженный конфликт и на чьей стороне будет Россия — в материале NEWS.ru.

Какие планы у Эрдогана

Вечером в воскресенье, 28 июля, в штаб-квартире Партии справедливости и развития в провинции Ризе Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резонансным заявлением о политике Израиля в отношении Палестины. Говоря о Ливии, турецкий лидер имел в виду помощь его страны, благодаря которой международно-признанному правительству африканского государства удалось отбить атаки на Триполи со стороны мятежников и установить контроль над большей частью западных провинций. Другой случай — война в Карабахе в 2020 году, в результате которой Азербайджан восстановил контроль над оккупированными территориями. В Баку не раз подчеркивали роль турецкой моральной и дипломатической поддержки.

«Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы Израиль не мог творить такие вещи в Палестине», — заявил Эрдоган.



Турецкий лидер так отреагировал на выступление израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США на прошлой неделе, где он предложил создать аналог НАТО на Ближнем Востоке. Эту инициативу встретили аплодисментами. «Когда мы видим тех, кто аплодирует убийству 40 тысяч невинных людей, мы беспокоимся и о своем будущем. Кто может гарантировать, что завтра эти грязные взоры не будут обращены на Анатолию?» — добавил Эрдоган.

В МИД Турции резче высказались о Нетаньяху. «Конец геноцидного Нетаньяху будет таким же, как у геноцидного Гитлера. Те, кто пытается уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты», — говорилось в сообщении ведомства.

Турецкие СМИ отмечают, что Анкара в очередной раз показала готовность любыми средствами поддержать Палестину. Поэтому Эрдоган даже приглашал главу Палестины Махмуда Аббаса выступить в парламенте Турции. Однако гость, по словам президента республики, проигнорировал приглашение Анкары. Теперь Эрдоган ждет от палестинского лидера извинений.

Как Ближний Восток оказался на грани войны

27 июля был совершен обстрел населенной друзами деревни Мадждаль-Шамс на аннексированных Израилем Голанских высотах. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложили ответственность за атаку на ливанское шиитское движение «Хезболла». Власти Израиля заявили, что еврейское государство вплотную приблизилось к полномасштабной войне с Ливаном и вышеуказанной организацией. Представители «Хезболлы» отвергли обвинения Израиля в ударе по друзской деревне.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что все это создает еще большие предпосылки для эскалации напряжения. По его мнению, пока нельзя однозначно утверждать о начале полномасштабного конфликта, но «развитие событий может быть каким угодно, исключать ничего нельзя».

«Россия осуждает удар по Голанским высотам, кто бы за ним ни стоял, и выступает за политико-дипломатическое разрешение всей ситуации на Ближнем Востоке. Как вы знаете, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов выразил соболезнования главе Высшего религиозного совета друзов Израиля шейху Муафаку Тарифу в связи с гибелью и ранением детей и других гражданских лиц», — сказал Слуцкий NEWS.ru.



Как Израиль угрожает Эрдогану

В Израиле не оставили без внимания недружественное заявление турецкого лидера. Сравнивая турецкого президента с Саддамом Хусейном, глава МИД страны Исраэль Кац заявил в соцсети, что Эрдоган «идет по его стопам». Бывшего иракского лидера казнили в 2006 году по обвинению в многочисленных преступлениях против человечности, в том числе геноциде курдов и массовом убийстве шиитов.

Кац прикрепил к сообщению фотоколлаж из двух снимков: на одном запечатлен Эрдоган в солнцезащитных очках и с шарфом в цветах флагов Палестины и Турции, на другом — Хусейн с длинной бородой и взъерошенными волосами. Вторая фотография сделана в 2003 году вскоре после поимки свергнутого к тому моменту Хусейна американскими военными.

Эрдоган также призвал западные страны оказать давление на Израиль, но его резкое заявление вызвало осуждение у союзников по НАТО. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс призвал «выгнать» Турцию из Североатлантического альянса.

«Эрдоган угрожает вторжением в Израиль. Этот парень совсем спятил. Турцию нужно выгнать из НАТО», — написал Вилдерс в соцсетях, комментируя слова турецкого лидера.



Примет ли Турция участие в конфликте на Ближнем Востоке

Руководитель центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Звягельская спрогнозировала в беседе с NEWS.ru, что риски обострения конфликта на Ближнем Востоке увеличиваются, и ставки повышаются. Прежде всего это связано с обострением ситуации в Ливане и с обстрелами территории Израиля, которые производят йеменские хуситы, напомнила она.

«Политическая позиция Анкары в отношении Израиля хорошо известна. Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — это скорее попытка показать последовательность позиции страны и готовность к серьезным действиям. В частности, к увеличению помощи странам региона. Но я полагаю, что непосредственного вмешательства Турции в конфликт не будет», — сказала востоковед.



Какие есть способы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

Политолог из Стамбульского университета, представитель партии «Ватан» Мехмет Перинчек назвал израильскую агрессию бедой не только Палестины и Турции, но и всего мира. Он призвал приостановить ее во благо всех.

«Но есть реально другие способы. Если Турция создаст стратегическое партнерство с Дамаском и вместе с партнерами по Астанинскому процессу очистит Восточный Евфрат от террористов-сепаратистов, которые стали главными союзниками США в регионе, и очистит Идлиб от террористов, то это будет главный удар по Израилю. Эти террористы помогают этой стране в ее агрессии», — считает Перинчек.



По его мнению, Эрдогану необходимо пойти на закрытие американской базы Инджирлик на территории Турции, поскольку этот объект защищает Израиль, передает ему информацию и поддерживает агрессию против ХАМАС.

На чьей стороне Россия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в личном Telegram-канале высказала предположение, что, сравнив Эрдогана с бывшим лидером Ирака Хусейном, власти Израиля фактически поддержали политику вторжения США в страны Ближнего Востока.

«То, что произошло по вине США в Ираке, стало синонимом абсолютного зла американской внешней политики, ее преступного характера и разрушительной направленности. Не означают ли эти слова израильского министра одобрения подобной международной деятельности?» — отметила дипломат.



Россия приветствует укрепление позиций Турции на Ближнем Востоке, поскольку Анкара — один из важных стратегических партнеров Москвы, напомнил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. По его наблюдениям, в отличие от Турции, Израиль всегда согласовывает свои позиции с Вашингтоном и вопреки решению Совета Безопасности ООН противодействует созданию независимого и дееспособного государства Палестина.

«Обмен упреками министерств иностранных дел Израиля и Турции с использованием исторических метафор — это пока не летящие ракеты, но то, что добавляет напряженности в регионе. Позиция нашей страны однозначна: мы выступаем за право наций на самоопределение, скорейшее окончание кровопролития и исключение потерь среди гражданского населения. Переговорное пространство есть, и пока можно урегулировать противоречия дипломатическими усилиями», — сказал Алтухов.



Как Турция и Израиль разорвали отношения

Отношения Иерусалима и Анкары резко ухудшились после обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года. Турецкий лидер выступает за урегулирование конфликта путем создания двух государств, одно из которых — независимое палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. Нетаньяху отвергает эту идею, считая ее поддержкой терроризма.

После начала войны Израиля с ХАМАС Эрдоган неоднократно критиковал действия ЦАХАЛ в секторе Газа, сравнивая их с «резней», а также заявлял, что «списал со счетов» Нетаньяху и больше с ним не общается. «Нам надо знать, что Гитлер нынешнего времени Нетаньяху и его сообщники не смогут избежать ответственности. Как бы далеко он ни бежал, мы последуем за ним», — утверждал он.

В конце октября 2023 года МИД Израиля объявил об отзыве дипломатов из Анкары «в целях переоценки израильско-турецких отношений». Турция потребовала возвращения домой своего посла из Тель-Авива для консультаций.