МИД Ливана: несколько авиакомпаний приостановили полеты в страну

МИД Ливана: несколько зарубежных авиакомпаний приостановили полёты в страну
Ряд зарубежных авиакомпаний приостановили полёты в Ливан на фоне опасений израильских бомбардировок, сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла бу Хабиб.
«Несколько авиакомпаний приостановили полёты в Ливан из-за опасений нападения Израиля», — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее военно-политический кабинет Израиля наделил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главу Министерства обороны Йоава Галанта полномочиями на принятие решений о мерах в отношении Ливана после ракетного удара по Голанским высотам.