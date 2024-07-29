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МИД Ливана: несколько зарубежных авиакомпаний приостановили полёты в страну

Ряд зарубежных авиакомпаний приостановили полёты в Ливан на фоне опасений израильских бомбардировок, сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла бу Хабиб.

МИД Ливана: несколько авиакомпаний приостановили полеты в страну
© РИА Новости

«Несколько авиакомпаний приостановили полёты в Ливан из-за опасений нападения Израиля», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее военно-политический кабинет Израиля наделил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главу Министерства обороны Йоава Галанта полномочиями на принятие решений о мерах в отношении Ливана после ракетного удара по Голанским высотам.

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