Штаб Мадуро заявил о его победе на выборах президента Венесуэлы

Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро сообщил о его победе, однако призвал дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE, и поблагодарил граждан за голосование. Об этом рассказал руководитель предвыборного штаба Николаса Мадуро, спикер парламента Хорхе Родригес.

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Он поблагодарил граждан страны и Национальный избирательный совет за хорошую работу, которая позволила провести выборы в спокойном формате, передает РИА Новости.

Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.

Кандидаты от крайне правой оппозиции парламента готовят новый госпереворот в Венесуэле. Такое заявление на своем YouTube-канале 22 июня сделал президент страны Николас Мадуро.

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Вертолет, на борту которого были бывший президент Ирана и глава иранского МИД Хосейн Амир-Абдоллахян, совершил жесткую посадку 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. На следующий день официальные источники подтвердили смерть иранского главы страны. О том, чем был известен Раиси, — в материале «Вечерней Москвы».