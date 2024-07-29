Пентагон не стал комментировать заявление Путина об ответе на размещение ракет США в ФРГ

В Пентагоне не стали комментировать заявление российского лидера Владимира Путина о том, что Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления ракет США большой дальности в Германии, сообщает ТАСС.

На вопрос, готово ли Министерство обороны США прокомментировать это, представитель военного ведомства ответил: «Нет». В американской администрации и Госдепартаменте США не ответили на запросы о предоставлении комментариев на эту тему.

28 июля президент России, принимая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, предупредил Вашингтон, что Россия перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в ФРГ.

Соединенные Штаты начнут размещать с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые где бы то ни было в Европе.