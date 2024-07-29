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Глава МИД Израиля пригрозил Эрдогану, что тот может повторить судьбу Хусейна

Глава израильского МИД Исраэль Кац полагает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, руководившего Ираком с 1979 по 2003 год и казненного в 2006 году. С таким заявлением министр выступил в ответ на высказывания турецкого лидера, допустившего возможность вторжения его страны в Израиль.

Глава МИД Израиля пригрозил Эрдогану, что тот может повторить судьбу Хусейна
© РИА Новости
"Эрдоган идет по следам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось", - написал Кац в X (ранее Twitter).

Свое сообщение он сопроводил фотоколлажем из двух снимков: на одном запечатлен Эрдоган в солнцезащитных очках и с шарфом в цветах флагов Палестины и Турции, на другом - Хусейн с длинной бородой и взъерошенными волосами. Вторая фотография сделана в 2003 году вскоре после поимки свергнутого к тому моменту Хусейна американскими военными.

28 июля Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию. По его мнению, туркам "просто нужно быть сильными, чтобы сделать такие шаги".

Отношения Израиля и Турции резко ухудшились после обострения палестино-израильского конфликта, начавшегося в октябре 2023 года. Стороны неоднократно обменивались резкими высказываниями и взаимными обвинениями. В конце октября 2023 года МИД Израиля объявил об отзыве дипломатов из Анкары "в целях переоценки израильско-турецких отношений". Турция также отозвала своего посла из Тель-Авива для консультаций.

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