Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ответил на критику со стороны польских властей из-за сохранения Венгрией экономических связей с Россией, обвинив их в лицемерии. В Польше тоже закупают российскую нефть, напомнил он в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Реакция доказывает справедливость венгерской поговорки, которая гласит: правда глаза колет. Пока нынешнее польское правительство критикует нас за то, что мы импортируем абсолютно необходимую для функционирования страны нефть из России, если вы внимательно посмотрите на список клиентов одной из крупнейших российских нефтяных компаний, вы точно найдете там и поляков, — написал Сийярто.



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Он констатировал, что его страна долго пыталась «сохранить польско-венгерское братство», несмотря на провокации и лицемерие нынешнего польского правительства. Однако этот выпад переполнил чашу терпения, подчеркнул министр.

Ранее министры шести стран ЕС объявили о нежелании посещать неформальные встречи в Венгрии после визита премьер-министра Виктора Орбана в Москву. Кроме того, стало известно, что Евросоюз хочет организовать собственный саммит одновременно с проведением неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа. Планы бойкотировать мероприятие также связаны с поездками Орбана в Россию и Китай.

Сийярто в ответ на это предположил, что Эстония, Латвия и Литва, а также Швеция, Финляндия и Польша отказом посещать неформальные встречи Евросоюза в Будапеште показали свой дурной вкус. По его словам, представителям этих стран следовало приехать в венгерскую столицу и получать от поездки удовольствие.