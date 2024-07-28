Назван возможный кандидат на должность вице-президента от демократов

Американский сенатор от Аризоны Марк Келли может стать кандидатом на пост вице-президента в связке с Камалой Харрис на предстоящих выборах, считает обозреватель USA Today Фил Боас.

По его мнению, Келли входит в шорт-лист претендентов на этот пост. При этом популярность сенатора растёт, утверждает журналист.

Он аргументирует свою позицию тем, что сенатор славится своей репутацией борца с преступностью, чего «не хватает демократам».

«Это может стать их главным оружием против Трампа в ноябре», — сказал обозреватель.



Сенатор Том Коттон ранее рассказал, что пристально наблюдал за Харрис в течение четырёх лет и считает, что она способна привнести в мировую политику ещё больший хаос, чем действующий глава Белого дома Джо Байден.