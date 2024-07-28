Нетаньяху созвал заседание военно-политического кабинета из-за ситуации с Ливаном

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал совещание с участием ключевых министров правительства, сообщила его канцелярия. Консультации проходят в свете резкого обострения ситуации на границе с Ливаном.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит в настоящее время заседание комиссии министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве", - говорится в заявлении канцелярии.



Ранее Нетаньяху провел в Тель-Авиве оперативное совещание с участием руководителей спецслужб и армии. В Израиль премьер прибыл днем, раньше времени вернувшись из США, где он на этой неделе находился с визитом.

Вечером 27 июля армия Израиля сообщила об очередном массированном обстреле севера страны с территории Ливана. Одна из ракет разорвалась на футбольной площадке в Мадждаль-Шамсе, где в тот момент находились дети. В результате 12 человек погибли, около 40 получили ранения. Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и шиитское движение "Хезболлах", пообещав жесткий ответ. "Хезболлах" свою причастность к инциденту отрицает.