Зеленский анонсировал «обсуждение вопросов территориальной целостности»

Украина начинает детальные обсуждения вопроса территориальной целостности страны с союзными государствами. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK.

О каких именно странах идет речь — глава государства не уточнил.

До этого украинский лидер заявил, что Киев не может ответить на призывы к перемирию, пока ее территория находится под контролем России.

Тремя факторами для «справедливого прекращения войны» он назвал терпение, поддержку и дипломатическое давление. По мнению Зеленского, дополнительное давление на Москву может оказать единство США и стран Европы.

На прошлой неделе президент Украины допустил возможность мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий запрет. Он добавил, что переговоры могут состояться в рамках «второго саммита мира».

В начале июля о готовности к переговорам заявил и сам Путин. Глава государства напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров. Российский лидер также обратил внимание, что это украинские власти прекратили всякие контакты с Москвой.