Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал частью элиты и утратил право последнего слова, заявил на полях криптовалютной конференции в Нэшвилле РИА Новости его брат Кайл Кемпер. По его словам, в результате правления Трюдо уровень жизни канадцев сильно упал.

Мой брат — это официальный представитель канадского правительства, или премьер-министр. Но я не ощущаю, чтобы он был человеком, за которым последнее слово. Он часть глобального управленческого класса, — подчеркнул Кемпер.



Он добавил, что Оттава должна сосредоточиться на решении внутренних проблем. Кемпер отметил, что гражданам Канады нужны перемены, поскольку им не хватает средств на жизнь.

Ранее на конференции по Украине в Швейцарии главы нескольких делегаций выкрикивали проукраинский лозунг, внесенный Минюстом РФ в перечень нацистских в 2024 году. Они вторили премьер-министру Канады Джастину Трюдо во время съемки группового фото.

Во время трансляции было видно, что выкрики премьера поддерживает, в том числе, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Среди 100 присутствующих было 55 глав государств и правительств.

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков выразил мнение, что таким образом Трюдо хотел показать себя своим для украинской власти. Эксперт также напомнил о недавнем скандале с выступлением в канадском парламенте украинского эсэсовца Ярослава Гуньки, после которого Трюдо «не мог не знать» лозунг националистов.