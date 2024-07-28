Принц Греческий и Датский умер в афинской больнице

Принц Греческий и Датский Михаил, также известный как историк и писатель под псевдонимом Мишель Де Грес, умер в афинской больнице на 86-м году жизни, сообщила газета «Катимерини». Он был единственным членом королевской семьи, не покинувшим Грецию, и единственным внуком Георга I. Как уточнила газета, некоторое время принц жил в Марокко и Испании.

Он потерял отца, когда ему был всего год, вырос в Марокко и Испании, а затем учился во Франции, но всегда любил Грецию и ее историю. Он приехал в Грецию выполнять свои военные обязанности, долгое время жил в Греции, а в последние годы делил свое время между нашей родиной и за границей, — говорится в публикации.



Как уточнила газета, принц добился международного признания не как член королевской семьи, а как писатель и историк. Мишель Де Грес также являлся родственником крупнейших королевских домов Старого континента.

Ранее сообщалось, что на Украине умер авиаконструктор Дмитрий Кива, ранее он руководил предприятием «Антонов». Кива внес огромный вклад в развитие авиационной промышленности страны, принимая участие в создании известных самолетов, таких как Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».