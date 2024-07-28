В ООН отреагировали на ракетный удар по Голанам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил ракетный удар по оккупированным Израилем Голанским высотам, вызвавший гибель детей в друзской деревне. Генсек призвал стороны к сдержанности, сообщает РИА Новости.

«Генеральный секретарь осуждает вчерашнее убийство двенадцати гражданских лиц, в основном детей и подростков, в друзской деревне Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанах», — говорится в сообщении.



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Гутерреш выразил соболезнования погибшим и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он призвал стороны проявить сдержанность и избегать эскалации.

При ударе по населенному пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах погибли 12 человек. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское движение «Хезболлах».

В ливанском движении заявили, что в произошедшем виноват Израиль, запустивший ракету-перехватчик.

В воскресенье утром Израиль нанес удары по Ливану.

Ранее политолог Светов назвал инцидент на Голанах «довольно мутной историей» и не исключил большой войны на Ближнем Востоке. Он отметил, что израильская армия «неоднократно наносила удары по школам и больницам в секторе Газа, в которых гибли люди», а в случае с Голанами «началась истерия».