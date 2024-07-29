Бербок призвали покинуть пост после визового скандала

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель полагает, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна покинуть свой пост до выяснения обстоятельств скандала вокруг выдачи виз мигрантам.

"Визовое дело Бербок расширяется: министерство иностранных дел - вопреки действующему законодательству - вероятно, действовало как контрабандист, чтобы переправить в страну тысячи мигрантов без документов. Сейчас прокуратура проводит расследование. Бербок должна оставить свой пост до выяснения обстоятельств!" - написала Вайдель в X (ранее Twitter).



28 июля новостной портал Focus-online сообщил, что федеральная полиция Германии совместно с прокуратурами Берлина и Котбуса проводит расследование в отношении сотрудников министерства иностранных дел в связи со скандалом вокруг выдачи виз мигрантам. По его информации, сотрудников МИД подозревают в том, что они официально поручили посольствам и консульствам разрешить въезд в Германию иностранцам с неполными или явно поддельными документами, большинство этих лиц затем обратились с просьбой о предоставлении убежища в ФРГ.

Внешнеполитическое ведомство Германии неоднократно заверяло, что отдельных случаев всего 19. Однако следователь федеральной полиции опроверг заявление МИД и подчеркнул, что "официально проводится три расследования в отношении высокопоставленных должностных лиц МИД".