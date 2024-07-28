Зеленский назвал сроки составления нового плана по достижению мира

Владимир Зеленский рассказал в интервью японскому телеканалу NHK, что работает над планом действий по достижению мира. Он отметил, что планирует разработать план до конца ноября.

Украинский лидер заметил также, что ведет консультации с рядом стран. В ходе переговоров, уточнил он, обсуждаются вопросы территориальной целостности.

Кроме того, Зеленский признал, что поддерживает контакты с командой кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Ранее политик сообщил, что планирует провести в ноябре второй мирный саммит. Он отметил, что на него будет приглашена российская делегация.