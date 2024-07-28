Главе МВД Франции прислали зараженное чумой письмо

Подозрительное письмо, содержащее черный порошок и адресованное министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену, было перехвачено в сортировочном центре недалеко от Дижона. Анализы выявили «небольшой положительный результат» на чуму, сообщает La Depeche.

Инцидент произошел в пятницу, но известно о нем стало только сегодня. В почтово-сортировочном центре Лонгвик недалеко от Дижона было перехвачено подозрительное письмо. Оно адресовалось министру Дарманену. Внутри был странный черный порошок, поэтому почтовики немедля обратились в силовые структуры.

Эксперты по химическим веществам проанализировали содержимое и обнаружили «небольшую положительную реакцию на чуму».

Похожий инцидент имел место месяц назад, 28 июня. Подозрительное письмо, адресованное Жеральду Дарманену, было получено мэрией Туркуэна. Послание содержало угрозы расправы, расистские и антисемитские оскорбления, но порошка в нем не было.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 3248 случаев чумы во всем мире в период с 2010 по 2015 год. Умерли 584 человек. Во Франции последние случаи датируются 1945 годом на Корсике.

В начале июля The Sun сообщила, что сразу в трех американских штатах выявили вспышки бубонной чумы.

Роспотребнадзор заявил, что вспышки болезни в России исключены.